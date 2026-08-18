На Кіровоградщині тліють недіючі відстійники: зафіксували погіршення якості повітря

У Кіровоградській області загорілись недіючі відстійники ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Рятувальникам вдалось стабілізувати ситуацію, однак наразі площа тління становить 0,5 га.
Територію заливають, роботи з ліквідації останніх осередків тривають. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Водночас в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували погіршення якості повітря. Станом на ранок за результатами лабораторних досліджень зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій кількох речовин:
- концентрація формальдегіду перевищує норму у 2 рази,
- пилу – у 1,5 раза,
- ангідриду сірчистого – у 1,3 раза.
Мешканців закликають зачиняти вікна та двері, менше перебувати на вулиці, користуватися захисними масками або респіраторами та частіше проводити вологе прибирання.