На Кіровоградщині тліють недіючі відстійники: зафіксували погіршення якості повітря

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У Кіровоградській області загорілись недіючі відстійники ОКВП "Дніпро-Кіровоград". Рятувальникам вдалось стабілізувати ситуацію, однак наразі площа тління становить 0,5 га.

Територію заливають, роботи з ліквідації останніх осередків тривають. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Водночас в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб зафіксували погіршення якості повітря. Станом на ранок за результатами лабораторних досліджень зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій кількох речовин:

концентрація формальдегіду перевищує норму у 2 рази,

пилу – у 1,5 раза,

ангідриду сірчистого – у 1,3 раза.

Мешканців закликають зачиняти вікна та двері, менше перебувати на вулиці, користуватися захисними масками або респіраторами та частіше проводити вологе прибирання.