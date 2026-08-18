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Defense Tech

Сили оборони застосовують уже понад 70 систем на базі ШІ та комп'ютерного зору, – Міноборони

Понад 200 українських компаній мають у своїй лінійці безпілотники із системами штучного інтелекту

Сили оборони застосовують уже понад 70 систем на базі ШІ та комп'ютерного зору, – Міноборони
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Понад 70 зразків систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору використовують у Силах оборони для ураження цілей противника, повідомили в Міністерстві оборони України.

“Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення”, – йдеться в дописі.

В МОУ також зазначили, що ставлять собі за ціль, щоб 100% безпілотних засобів на фронті застосовували ці технології.

Машинний зір та ШІ-системи дозволяють забезпечити навігацію для дронів без супутників, також на відстані розпізнати об’єкти та, за командою оператора, уразити знайдену ціль, пояснюють у міністерстві.

“Таким чином ШІ бере участь у всьому ланцюгу ураження (або kill chain, послідовність кроків від виявлення цілі до її знищення) – від ідентифікації до ураження і оцінки його ефективності”, – зазначили в МОУ, наголошуючи, що фінальне рішення все одно залишається за людиною.

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  • 11 червня Міноборони повідомило, що понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom – захищеного середовища зі структурованими наборами реальних даних для валідації, тренування та донавчання AI-рішень.
  • Також українські компанії отримали доступ до Avengers Labs – платформи для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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