Понад 70 зразків систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору використовують у Силах оборони для ураження цілей противника, повідомили в Міністерстві оборони України.
“Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення”, – йдеться в дописі.
В МОУ також зазначили, що ставлять собі за ціль, щоб 100% безпілотних засобів на фронті застосовували ці технології.
Машинний зір та ШІ-системи дозволяють забезпечити навігацію для дронів без супутників, також на відстані розпізнати об’єкти та, за командою оператора, уразити знайдену ціль, пояснюють у міністерстві.
“Таким чином ШІ бере участь у всьому ланцюгу ураження (або kill chain, послідовність кроків від виявлення цілі до її знищення) – від ідентифікації до ураження і оцінки його ефективності”, – зазначили в МОУ, наголошуючи, що фінальне рішення все одно залишається за людиною.
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- 11 червня Міноборони повідомило, що понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom – захищеного середовища зі структурованими наборами реальних даних для валідації, тренування та донавчання AI-рішень.
- Також українські компанії отримали доступ до Avengers Labs – платформи для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою.