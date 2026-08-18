Понад 70 зразків систем на базі технологій штучного інтелекту та машинного зору використовують у Силах оборони для ураження цілей противника, повідомили в Міністерстві оборони України.

“Нині в Україні більш ніж 200 компаній займаються виробництвом AI-дронів. А на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market захисникам доступні 46 розробок у галузі ШІ, зокрема, модулів розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення”, – йдеться в дописі.

В МОУ також зазначили, що ставлять собі за ціль, щоб 100% безпілотних засобів на фронті застосовували ці технології.

Машинний зір та ШІ-системи дозволяють забезпечити навігацію для дронів без супутників, також на відстані розпізнати об’єкти та, за командою оператора, уразити знайдену ціль, пояснюють у міністерстві.

“Таким чином ШІ бере участь у всьому ланцюгу ураження (або kill chain, послідовність кроків від виявлення цілі до її знищення) – від ідентифікації до ураження і оцінки його ефективності”, – зазначили в МОУ, наголошуючи, що фінальне рішення все одно залишається за людиною.