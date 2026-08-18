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Десятьох службовців ТЦК Одеси затримали за підозрою в незаконному затриманні людей і катуванні

Семеро з них були мобілізовані минулого року. 

Десятьох службовців ТЦК Одеси затримали за підозрою в незаконному затриманні людей і катуванні
Десятьох військових ТЦК запідозрили в катуваннях 8 людей
Фото: Руслан Кравченко Facebook

Десятьом військовим районного ТЦК та СП Одеси повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі і катуванні. За інформацією слідства, упродовж кількох місяців вони затримували людей, застосовували сльозогінний газ, били і доставляли силоміць до центру комплектування. 

Відомо про вісьмох потерпілих. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що в одному випадку чоловіка збили автомобілем. 

«Іншого душили, били, надягли кайданки та під погрозами вимагали пароль від телефону», – сказав він. 

Семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року. Кравченко наголосив, що мобілізація – це обов'язок, а катування – злочин. 

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