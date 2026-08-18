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Із 16 населених пунктів Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми

Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 неповнолітніх. 

Із 16 населених пунктів Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми
евакуація, ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що із 16 населених пунктів Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

Примусово евакуйовувати будуть людей із Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти повинні родини з дітьми. Батьки, опікуни чи законні представники мають  вивезти 2177 хлопчиків та дівчат.

З переїздом родинам допомагатимуть Нацполіція та благодійники. 

Спершу людей доставлять до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допоможуть із розселенням.

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