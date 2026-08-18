Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління росіян

Українські військові 17 серпня та в ніч на 18 серпня завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зокрема, українські захисники уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.Також під вогневий вплив потрапили п'ять пунктів управління російських безпілотників.
Чотири з них розташовувалися на тимчасово окупованій території Запорізької області – поблизу Новоіванівки, Нового та Малих Щербаків.
Ще два пункти управління БпЛА уразили на території Бєлгородської області Росії – в районах Устинки та Журавлівки. Крім того, Сили оборони поцілили по пункту управління російських військ поблизу Тернів Донецької області.
У Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових військових об'єктів противника триває.
- Протягом минулої доби зафіксовано 244 бойових зіткнення, з них 34 пройшли на Покровському напрямку. Загарбники здійснили 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Використовували дрони, КАБи та РСЗВ.