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В ОГП повідомили про викриття посадовців ТЦК, які штучно завищували показники призову

Маніпуляції з даними про мобілізацію викрили у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

В ОГП повідомили про викриття посадовців ТЦК, які штучно завищували показники призову
У трьох областях викрили маніпуляції із мобілізацією
Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці викрили масштабні маніпуляції з даними про мобілізацію у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вносили до реєстру «Оберіг» неправдиві відомості про нібито мобілізованих людей і так штучно завищували показники виконання мобілізаційних завдань.

Загалом задокументовано 446 фактів фіктивної мобілізації.

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Підозрюють у цих маніпуляціях двох колишніх начальників районних ТЦК та СП у Чернівецькій і Тернопільській областях, а також сімох учасників організованої групи на Закарпатті.

Встановили, що для внесення неправдивих даних посадовці використовували власні кваліфіковані електронні підписи та доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У реєстрі з’являлися відомості про мобілізацію людей, яких фактично не призивали, або тих, хто вже проходив військову службу і не міг бути мобілізований повторно. 

У трьох областях викрили маніпуляції із мобілізацією
Фото: Офіс генпрокурора
У трьох областях викрили маніпуляції із мобілізацією

Підозрюють, що на Буковині 35-річний колишній начальник одного з районних ТЦК та СП упродовж січня - березня 2026 року вніс до «Оберегу» неправдиві відомості про мобілізацію 99 осіб. Для цього він використовував, зокрема, вигадані анкетні дані та інформацію про чинних військовослужбовців.

На Тернопільщині під підозрою 39-річний ексначальник одного з районних ТЦК та СП у березні 2026 року, який, за версією слідства, у такий самий спосіб оформив як нібито мобілізованих 18 осіб. Серед внесених до реєстру даних були відомості про чинних військовослужбовців, а також про вже померлого на той момент військовослужбовця та військового, який тривалий час перебуває у російському полоні.

На Закарпатті підозрюють тодішнього 36-річного заступника начальника одного з районних ТЦК та СП, який організував групу, до якої увійшли тимчасовий виконувач обов’язків начальника центру, виконувач обов’язків його заступника та оператори одного з відділень.

У трьох областях викрили маніпуляції із мобілізацією
Фото: Офіс генпрокурора
У трьох областях викрили маніпуляції із мобілізацією

Учасники групи вносили до реєстру неправдиві дані про осіб, які вже були мобілізовані, оформлювали їм нібито повторне проходження військово-лікарської комісії та новий призов. Організатор, за даними слідства, координував дії інших учасників і розподіляв ролі. Так було оформлено 329 фіктивних мобілізацій.

Дії підозрюваних кваліфіковано:

  • колишнього начальника РТЦК та СП на Тернопільщині - ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України;
  • ексначальника РТЦК та СП на Буковині - ч. 1, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України;
  • організатора групи на Закарпатті - ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України;
  • тимчасового виконувача обов’язків начальника РТЦК та СП - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України;
  • виконувача обов’язків заступника начальника - ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України;
  • операторів відділення - ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Для більшості підозрюваних обрали запобіжні заходи, а стосовно колишнього начальника РТЦК та СП на Тернопільщині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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