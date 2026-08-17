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ОГП: майже 2 тисячі пам’яток культурної спадщини України пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії

Окремо документують злочини проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях.

ОГП: майже 2 тисячі пам’яток культурної спадщини України пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії
РФ пошкодила заповідник «Стародавній Київ»
Фото: Максим Назаренко

В Україні зафіксували пошкодження або знищення 1990 пам’яток культурної спадщини внаслідок неправомірних дій представників збройних сил РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За фактами руйнування та знищення культурних цінностей прокурори спільно з правоохоронцями повідомили про підозру 11 представникам збройних сил РФ за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Окремо документують злочини проти культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях. Там Росія не лише пошкоджує пам’ятки, а й вилучає та привласнює українські культурні цінності.

Один із таких фактів встановили в окупованому Криму.

Після захоплення півострова російські археологи проводили незаконні розкопки на території пам’ятки національного значення "Городище середньовічного Солхату" у Старому Криму. Роботи здійснювали без дозволів України. Унаслідок розкопок культурний шар пам’ятки XIII–XIV століть було частково зруйновано.

Під час робіт вилучали археологічні цінності – елементи давньої водопровідної системи, полив’яні чаші та фрагменти керамічного посуду.

Частину знайдених предметів один із учасників експедицій передав до Державного Ермітажу. Надалі Росія включила їх до Державного каталогу власного музейного фонду.

Таким чином, українська пам’ятка на окупованій території зазнала руйнування, а вилучені з неї артефакти держава-агресор фактично оформила як частину власної музейної спадщини.

За даними слідства, до цього причетні науковий співробітник Державного Ермітажу та представник так званого "Інституту археології Криму Російської академії наук".

Прокуратура АР Крим та міста Севастополя повідомила їм про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб – за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

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