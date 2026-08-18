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Шестеро дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої частини Херсонщини

Це чотири дівчинки та двоє хлопчиків віком від 10 до 17 років.

Шестеро дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої частини Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: Bring Kids Back UA

Шестеро дітей вдалось повернути із тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це чотири дівчинки та двоє хлопчиків віком від 10 до 17 років. Діти у безпеці та отримують усю необхідну допомогу.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

З початку 2026 року із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 157 дітей .

  • За сприяння Меланії Трамп вдалося повернути з окупації ще одну українську дитину. Завдяки підтримці першої леді США до України повернулись вже 34 дитини.
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