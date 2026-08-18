Шестеро дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої частини Херсонщини

Це чотири дівчинки та двоє хлопчиків віком від 10 до 17 років.

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Шестеро дітей вдалось повернути із тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це чотири дівчинки та двоє хлопчиків віком від 10 до 17 років. Діти у безпеці та отримують усю необхідну допомогу.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

З початку 2026 року із тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 157 дітей .