МВС повертає «Фантоми» на дороги і збільшує кількість камер для боротьби з порушниками ПДР

В Україні збільшать кількість камер автоматичної фіксації швидкості і повернуть на дороги спеціальні патрульні автомобілі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ за підсумками наради глави МВС Івана Вигівського з з керівництвом Нацполіції і патрульної поліції,.

Зокрема, вже цього тижня на дорогах країни запрацюють десятки нових камер, точні локації яких незабаром оприлюднить патрульна поліція.

Крім того, на автошляхи повертаються спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми». Ці авто не мають розпізнавальних знаків, але оснащені комплексами, які фіксують перевищення швидкості безпосередньо під час руху. До повномасштабного вторгнення «Фантоми» пропрацювали лише місяць, однак за цей час зафіксували понад 26 тисяч порушень.

Водночас МВС разом із парламентом працюють над посиленням відповідальності за систематичні порушення ПДР, унормуванням використання легкого електротранспорту і підвищенням безпеки пасажирських перевезень.

За словами міністра, розробка цих заходів стала відповіддю на резонансну аварію у центрі Києва та невтішну статистику: лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП із постраждалими. Комплекс нових ініціатив МВС також запропонувало включити до програми діяльності Уряду для підвищення загальної культури на дорогах.