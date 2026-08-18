​Зеленський заслухав доповідь Шмигаля щодо стану енергосистеми України

Президент і міністр енергетики також окреслили завдання для роботи з партнерами на найближчий час.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Міненерго Дениса Шмигаля щодо стану нашої енергетики та першочергових пріоритетів в комунікації з партнерами.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Шмигаль поінформував президента про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів.

Реклама

Зеленський подякував усім спеціалістам галузі за фахову та самовіддану роботу.

"Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання", - зазначив він.

Президент і міністр енергетики також окреслили завдання для роботи з партнерами на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону.

"Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо", - сказав Зеленський.

Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі, пріоритетах для відповідної роботи в Європі. Також співрозмовники обговорили також ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь.

Нагадаємо, що Європейський Союз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Відтак загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро. За словами Шмигаля, кошти допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.