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​Зеленський заслухав доповідь Шмигаля щодо стану енергосистеми України

Президент і міністр енергетики також окреслили завдання для роботи з партнерами на найближчий час. 

​Зеленський заслухав доповідь Шмигаля щодо стану енергосистеми України
Володимир Зеленський і Денис Шмигаль
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Міненерго Дениса Шмигаля щодо стану нашої енергетики та першочергових пріоритетів в комунікації з партнерами.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Шмигаль поінформував президента про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів. 

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Зеленський подякував усім спеціалістам галузі за фахову та самовіддану роботу. 

"Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з Росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання", - зазначив він.

Президент і міністр енергетики також окреслили завдання для роботи з партнерами на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону. 

"Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо", - сказав Зеленський.

Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі, пріоритетах для відповідної роботи в Європі. Також співрозмовники обговорили також ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь.

  • Водночас, Шмигаль зазначав, що Росія може змінити тактику і цієї зими атакувати ще й системи водопостачання. Кремль намагається зруйнувати українську енергосистему, послабити економіку та ВПК, а також виснажити населення взимку, щоб змусити Україну до капітуляції.
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