Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові

Раніше центр потрапив у скандал через появу на відкритті митрополита УПЦ (МП) Філарета.

18 серпня предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав і освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Садовий зазначив, що Епіфанія запросили місцеве духовенство і влада.

Також митрополит Епіфаній заклав майбутній храм Покрови Пресвятої Богородиці, який збудують на території біля центру, і зустрівся з бійцями, які проходять лікування і реабілітацію.