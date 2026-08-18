Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові

18 серпня предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав і освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Садовий зазначив, що Епіфанія запросили місцеве духовенство і влада.
Також митрополит Епіфаній заклав майбутній храм Покрови Пресвятої Богородиці, який збудують на території біля центру, і зустрівся з бійцями, які проходять лікування і реабілітацію.
- Цього місяця довкола відкриття UNBROKEN розгорівся скандал – на відкритті виступив митрополит УПЦ (МП) Філарет (Сергій Кучеров).
- Садовий через це оприлюднив заяву про те, що він не запрошував представника УПЦ (МП) на захід і уточнив, що Філарет нічого не освячував.
- Детальніше про інцидент читайте в матеріалі LB.ua «Московський піп і омана символічних перемог».