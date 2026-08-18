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Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові

Раніше центр потрапив у скандал через появу на відкритті митрополита УПЦ (МП) Філарета.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові
глава ПЦУ Епіфаній на освяченні реабілітаційного центру UNBROKEN
Фото: телерам-канал Андрія Садового

18 серпня предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав і освятив новий корпус реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Садовий зазначив, що Епіфанія запросили місцеве духовенство і влада.

Також митрополит Епіфаній заклав майбутній храм Покрови Пресвятої Богородиці, який збудують на території біля центру, і зустрівся з бійцями, які проходять лікування і реабілітацію.

  • Цього місяця довкола відкриття UNBROKEN розгорівся скандал – на відкритті виступив митрополит УПЦ (МП) Філарет (Сергій Кучеров).
  • Садовий через це оприлюднив заяву про те, що він не запрошував представника УПЦ (МП) на захід і уточнив, що Філарет нічого не освячував. 
  • Детальніше про інцидент читайте в матеріалі LB.ua «Московський піп і омана символічних перемог».
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