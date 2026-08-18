СБУ викрила бізнесменів із Київщини, підозрюваних у постачанні РФ матеріалів для антидронових сіток

Служба безпеки України заявила про викриття власників промислової групи компаній із Київщини, які, за даними слідства, постачали до Росії матеріали для виготовлення антидронових сіток.

Одного з фігурантів затримали в Києві, його син, який перебуває в Росії, отримав підозру заочно. Про це пише СБУ у Telegram.

Йдеться про бізнес-групу, до якої входять 39 українських підприємств. Вони спеціалізуються на виробництві покрівельної та фасадної продукції.

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Слідство встановило, що фактичними власниками структури є український бізнесмен та його син. Ще до початку повномасштабного вторгнення молодший фігурант виїхав до Росії, де контролює дві компанії у Бєлгороді та Реутові. За даними СБУ, ці підприємства фактично є філіями української бізнес-структури.

У Росії компанії займаються виробництвом металевих конструкцій. Серед їхніх замовлень, як стверджують правоохоронці, були поставки антидронових сіток для потреб російського слідчого комітету.

Крім того, за даними слідства, фігуранти фінансували російську агресію через сплату податків до бюджету РФ та прямі інвестиції у військово-промисловий комплекс країни-агресора.

Для переказу коштів вони спочатку виводили прибутки від українського бізнесу на підконтрольні офшорні компанії, оформлені на підставних осіб. Після цього гроші переводили на рахунки підконтрольних підприємств у Росії.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також планується арешт його майна та рахунків в Україні. За даними СБУ, йдеться про 30 квартир, 20 паркомісць та 29 автомобілів.

Сину затриманого, який перебуває в Росії, також заочно повідомили про підозру за тією самою статтею. Наразі тривають заходи для його притягнення до відповідальності.