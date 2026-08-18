​Отримав підозру колишній житель Дніпропетровщини, який очолив роту «кадирівців» і обстрілював Сумщину

До 2014 року він переїхав на Донеччину, де після окупації добровільно приєднався до бойовиків і воював проти сил АТО/ООС.

СБУ заочно повідомила про підозру у державній зраді екскомандиру роти ударних безпілотників російського спецпідрозділу «Ахмат».

Як ідеться на сайті СБУ, підозрюваним виявився колишній житель Дніпропетровської області. Ще до 2014 року він переїхав на Донеччину, де після окупації добровільно приєднався до бойовиків і воював проти сил АТО/ООС. З початком повномасштабної війни чоловік вступив до лав російської армії, згодом потрапив до полку «Ахмат» у підрозділ «Аід», очолив роту дронів і перебував у Курські області.

За даними слідства, з грудня 2025 року під його керівництвом окупанти атакували позиції українських захисників на Сумщині дронами «Молнія» і гексакоптерами. Того ж року бійці «Альфи» СБУ під час спецоперації знищили пункт дислокації цього ворожого підрозділу, однак сам командир тоді перебував за його межами.

Наразі слідчі оголосили зловмиснику підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.