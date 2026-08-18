Бельгія готова розглянути передачу заморожених активів РФ Україні за умови спільних гарантій

Бельгія не виключає використання заморожених російських активів на користь України. Однак для цього потрібно, щоб юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення спільно взяли на себе інші країни Європейського Союзу.

Про це на брифінгу в Києві заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максім Прево. Очільник українського МЗС Андрій Сибіга додав, що настав час активно повернутися до обговорення чітких юридичних механізмів використання заморожених активів.

«За оцінкою Світового банку, станом на сьогодні шкода, нанесена Росії українській інфраструктурі, становить понад $600 млрд», – сказав Андрій Сибіга.

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Українській стійкості потрібна підтримка, і пряме використання російських коштів могло б її посилити. Київ планує обговорювати цю тему в європейських столицях, аби було колективне рішення і колективна відповідальність.

Максім Прево додав, що юридичний аналіз показав великі юридичні і фіскальні ризики. Потрібна співвідповідальність усіх країн.

«Солідарності поки що не існує, мабуть, тому що багато інших столиць бачать ризики і не готові їх розділити», – сказав міністр.

У Європі заблоковано близько 210 млрд євро суверенних активів Росії. Значна частина цих коштів зберігається на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

Водночас Прево наголосив, що позиція Бельгії не означає відмови від допомоги Україні. Брюссель не має принципових заперечень проти того, щоб заморожені російські кошти в майбутньому використали на користь України. Але треба, щоб експерти знайшли юридичний шлях і розподілили ризики не лише на Бельгію, а на інші країни.

"Не треба думати, що Бельгія проти використання цього замороженого майна і не хоче підтримувати Україну", – сказав він.

Окремо бельгійський урядовець наголосив, що підтримка українців дуже важлива. Від початку повномасштабної війни допомога Бельгії перевищила 4,4 млрд євро. Цього року військова підтримка склала понад 1,1 млрд євро.

«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну і тиснути на Росії», – сказав міністр закордонних справ, підкресливши, що мир має бути справедливим.