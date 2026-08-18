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У шести областях є відключення через обстріли

Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

У шести областях є відключення через обстріли
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Станом на ранок 18 серпня унаслідок російських атак на енергооб’єкти є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській і Чернігівській областях. 

Як розповіли в Укренерго, там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. 

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 18 серпня, станом на 09:30, воно було на 5,9% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина змін – хмарна погода з дощем у західних та частині північних областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідно збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 

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Вчора, 17 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,4% вищим, ніж максимум  у п’ятницю, 14 серпня. Причиною є суттєве підвищення температури повітря у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня. 

В Укренерго кажуть, що активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. 

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 17:00 до 22:00», – повідомили там. 

Також зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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