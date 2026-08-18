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В Україні триває підготовка до опалювального сезону 2026/27

Регіони зобов'язали посилити резервне живлення та провести навчання. 

В Україні триває підготовка до опалювального сезону 2026/27
Фото: unian.net

Відбулося чергове засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року, яке очолив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Як йдеться у повідомленні Урядового порталу, під час засідання розглянули стан підготовки житлового фонду, соціальної сфери, об’єктів тепло- та водопостачання, забезпечення резервними джерелами живлення та накопичення енергоресурсів.

За словами Калашника, кожен регіон має бути готовим до різних сценаріїв: від тривалих відключень електроенергії до пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Тому завданням є не лише виконання планових показників, а й створення реального запасу стійкості. Йдеться про резервне живлення, альтернативні джерела тепла, аварійні запаси обладнання, підготовлений персонал і чіткі алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації.

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Станом на 1 серпня 2026 року:

  • підготовлено 83 553 житлові будинки, або 58% від плану;
  • готові 14 962 об’єкти соціальної сфери, або 62,7%;
  • підготовлено 10 590 котелень, або 61,7%;
  • до роботи готові понад 10,4 тис. км теплових мереж;
  • підготовлено 2 457 водопровідних та 1 516 каналізаційних насосних станцій.

Окремий блок засідання стосувався резервного живлення об’єктів тепло- та водопостачання. Загальна актуалізована потреба становить 1 214,6 МВт. Станом на 12 серпня забезпечено 918,5 МВт, або 75,6% потреби. Непокрита потреба становить 296,2 МВт.

До початку опалювального сезону регіони мають забезпечити нарощування на 20% обсягу резервного живлення відповідно до показників, визначених Комплексними планами стійкості.

Регіонам доручили провести командно-штабні навчання для відпрацювання дій у разі надзвичайних ситуацій на об’єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання. Також області мають перевірити готовність резервних систем теплопостачання, сформувати аварійні запаси обладнання та матеріалів, актуалізувати плани тимчасового теплопостачання і надати інформацію щодо кадрового забезпечення підприємств та дефіциту працівників критично важливих спеціальностей.

Наступний контрольний показник готовності регіонів до осінньо-зимового періоду становить 80% станом на 1 вересня та 100% до 1 жовтня 2026 року.

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