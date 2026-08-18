​Кіберполіція попереджає про шахраїв у сфері перевезень

Видаючи себе за перевізників чи логістичні компанії, зловмисники виманюють персональні дані й привласнюють кошти.

Кіберполіція попереджає, що наразі онлайн-платформи та месенджери стали звичним способом пошуку перевізників для поїздок Україною та за кордон, тому цим активно користуються шахраї.

Про це повідомила пресслужба Кіберполіції.

"Оголошення, опубліковані в соціальних мережах, месенджерах і на спеціалізованих платформах дозволяють швидко знайти вигідну пропозицію. Водночас цим активно користуються шахраї, які, видаючи себе за перевізників чи логістичні компанії, виманюють персональні дані й привласнюють кошти, пропонуючи неіснуючі поїздки чи фіктивні вантажні перевезення", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Кіберполіція нагадує, як працюють найпоширеніші шахрайські схеми у сфері пасажирських і вантажних перевезень та на що варто звертати увагу, аби не втратити гроші.

Найчастіше зловмисники розміщують оголошення про міжнародні чи міжміські пасажирські перевезення або доставку вантажів за привабливою ціною. Вони використовують фото реальних автобусів і вантажного транспорту, логотипи і брендування відомих компаній, чужі відгуки або сторінки, що зовні виглядають як офіційні.

Після звернення клієнта шахраї застосовують психологічний тиск, аби змусити людину діяти швидко. Зокрема, зловмисники розповідають про обмежену кількість місць, термінову необхідність бронювання або готовність негайно виконати перевезення вантажу. Для підтвердження замовлення шахраї просять здійснити передоплату чи оплатити повну вартість послуги на банківську картку або рахунок фізичної особи. Утім, після отримання коштів такий "перевізник" припиняє спілкування, а оголошення або сторінка можуть бути видалені.

Також злочинці можуть вигадувати додаткові платні послуги. Такі вимоги зазвичай з'являються після першого платежу та є спробою виманити у потерпілих додаткові кошти.

Ознаками шахрайства можуть бути:

вимоги терміново здійснити передоплату для бронювання поїздки або організації перевезення;

спілкування відбувається лише через месенджери без можливості перевірити інформацію про перевізника;

значно нижча вартість послуг порівняно з іншими аналогічними пропозиціями;

небажання надати інформацію про транспортний засіб, маршрут, умови перевезення чи контактні дані;

вимоги здійснити додаткові платежі після підтвердження замовлення.

Для того, щоб себе убезпечити, необхідно:

перед замовленням послуги перевіряйте інформацію про перевізника, звертайте увагу на дату створення сторінки чи оголошення, наявність реальних відгуків та історію діяльності перевізника;

не поспішайте переказувати кошти лише на підставі листування в месенджері. Якщо перевізник вимагає передоплату, переконайтеся, що маєте справу з реальною компанією або особою, діяльність якої піддається перевірці;

не переходьте за сумнівними посиланнями для «бронювання» чи «оплати». Шахраї використовують фішингові сайти, які візуально імітують платіжні сервіси, але призначені для викрадення реквізитів банківських карток;

не повідомляйте стороннім CVV-код, одноразові паролі з SMS чи інші коди підтвердження;