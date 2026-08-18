Київ під атакою російських дронів: уламки впали у Дніпровському районі (оновлення)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

18 серпня у дворі пʼятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, загоряння немає.

Кличко попередив, що на місто продовжують летіти ворожі дрони і закликав жителів перебувати в укриттях.

Оновлення. Згодом стало відомо, що також було падіння уламків дрона у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі.