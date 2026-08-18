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Київ під атакою російських дронів: уламки впали у Дніпровському районі (оновлення)

Пожежі немає.

Київ під атакою російських дронів: уламки впали у Дніпровському районі (оновлення)
Уламки російського дрона, фото ілюстративне
Фото: Чернігівська ОВА

18 серпня у дворі пʼятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, загоряння немає.

Кличко попередив, що на місто продовжують летіти ворожі дрони і закликав жителів перебувати в укриттях.

Оновлення. Згодом стало відомо, що також було падіння уламків дрона у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі. 

  • Того ж дня у місті вже кілька разів огоошували повітряну тривогу через загргозу обстрілів.
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