Київ під атакою російських дронів: уламки впали у Дніпровському районі (оновлення)

18 серпня у дворі пʼятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, загоряння немає.
Кличко попередив, що на місто продовжують летіти ворожі дрони і закликав жителів перебувати в укриттях.
Оновлення. Згодом стало відомо, що також було падіння уламків дрона у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі.
- Того ж дня у місті вже кілька разів огоошували повітряну тривогу через загргозу обстрілів.