У Києві підліток поранив ножем поліцейського, який прибув на виклик про домашнє насильство

У Києві 17-річному хлопцю повідомили про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронного органу. За даними поліції, підліток близько 5 разів ударив ножем правоохоронця, який прибув на виклик про домашнє насильство.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався в одній із квартир Подільського району Києва. На спецлінію "102" надійшло повідомлення про домашнє насильство. За попередніми даними, 17-річний хлопець влаштував сварку зі своєю матір’ю та бабусею.

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Патрульні, які прибули на місце, встановили, що підліток і раніше поводився агресивно щодо родичів. Цього разу він почав погрожувати жінкам ножем.

Спочатку хлопець зачинився у кімнаті. Згодом він вибіг звідти з ножем і завдав поліцейському близько п’яти ударів у плече та ноги.

Правоохоронці затримали нападника. Пораненому поліцейському надали медичну допомогу та госпіталізували.

Хлопцю повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З огляду на неповнолітній вік, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.