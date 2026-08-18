Корецький: Кабмін розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості

Уряд розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, за підсумками аудиту визначили заходи, які потребують невідкладного фінансування.
«Пріоритет — захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання», - наголосив глава уряду.
Корецький додав, що роботи з захисту об’єктів уже тривають і що з квітня на них вже витратили 27,6 млрд грн із резервного фонду.
- У березні РНБО схвалила плани стійкості регіонів і деяких міст.
- Цього місяця на засіданні РНБО розглянули виконання цих планів, а згодом Кабмін завершив їхній аудит.