Корецький: Кабмін розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості

У пріоритеті — захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури.

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Уряд розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, за підсумками аудиту визначили заходи, які потребують невідкладного фінансування.

«Пріоритет — захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання», - наголосив глава уряду.

Корецький додав, що роботи з захисту об’єктів уже тривають і що з квітня на них вже витратили 27,6 млрд грн із резервного фонду.