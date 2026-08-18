Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
ГоловнаЕкономікаДержава

Корецький: Кабмін розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості

У пріоритеті — захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури.

Корецький: Кабмін розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості
Засідання уряду
Фото: Кабмін

Уряд розподілив 35 млрд грн на реалізацію планів стійкості. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, за підсумками аудиту визначили заходи, які потребують невідкладного фінансування.

«Пріоритет — захист енергетичних обʼєктів і критичної інфраструктури, розгортання резервних джерел теплопостачання», - наголосив глава уряду.

Корецький додав, що роботи з захисту об’єктів уже тривають і що з квітня на них вже витратили 27,6 млрд грн із резервного фонду.

  • У березні РНБО схвалила плани стійкості регіонів і деяких міст.
  • Цього місяця на засіданні РНБО розглянули виконання цих планів, а згодом Кабмін завершив їхній аудит.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies