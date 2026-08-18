Знамено, яке не опустили: боротьба Коновальця, продовжена «Азовом»

Євген Коновалець загинув 1938 року, але справа, якій присвятив життя, не залишилася в минулому. Україна знову протистоїть ворогу, який намагається позбавити її незалежності. Тепер боротьбу продовжують сучасні військові.

Біля труни полковника Коновальця відбулася церемонія освячення хоругв підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов». Військові торкнулися ними труни командира Січових стрільців, приймаючи знамено боротьби від попереднього покоління.

Полковник, якого боявся Радянський Союз

Реклама

Коновалець був одним із тих, хто після поразки Української революції не відмовився від ідеї незалежної держави. Командував Січовими стрільцями, мав звання полковника Армії УНР, заснував Українську військову організацію, а згодом очолив Провід українських націоналістів.

Для радянського режиму його діяльність становила реальну загрозу. Коновалець збирав навколо визвольної ідеї українців у різних країнах і вибудовував організований рух. Тому НКВС розробив операцію з його ліквідації. 23 травня 1938 року полковник загинув у Роттердамі від вибухівки, яку радянський агент передав йому під виглядом подарунка.

Хоругва, за якою стоїть підрозділ

Хоругва представляє військовий підрозділ і тих, хто служить у його складі. Її несуть перед строєм, бережуть як знак честі і не залишають на полі бою. Разом із нею військові приймають відповідальність за свої рішення, побратимів, репутацію підрозділу.

Про що говорить освячення хоругв?

Торкнувшись хоругвами труни Євгена Коновальця, військові вшанували полковника і всіх, хто боровся за українську державність до них. У церемонії підрозділи корпусу засвідчили:

повагу до бойового шляху попередників;

відданість незалежній Україні;

готовність боронити державу зі зброєю в руках;

відповідальність перед загиблими побратимами;

продовження української військової традиції.

Відтепер хоругви представлятимуть підрозділи корпусу, їхніх військовослужбовців і бойовий шлях. За кожною з них – люди, які щодня виконують поставлені завдання та відповідають за свої рішення у строю.

Боротьба триває в новому поколінні

Ворог, проти якого працював Коновалець, змінив назву держави, прапор і форму своєї армії. Незмінним залишилося прагнення підпорядкувати Україну та позбавити її права самостійно визначати майбутнє.

Підрозділи корпусу виконують бойові завдання, готують військовослужбовців і нарощують свої спроможності. В основі цієї роботи – дисципліна, професійна підготовка, чітке командування та відповідальність за людей у строю. Новини корпусу, історії військових, інформацію про службу публікують на сайті azov.army.

Сьогодні 1-й корпус НГУ «Азов» воює за державу, створення якої було метою Коновальця. Освячені хоругви належать сучасним підрозділам, але знамено боротьби залишається тим самим. Його не опустили після загибелі полковника і продовжують нести українські воїни.