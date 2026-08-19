​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росію протягом 12 годин атакували понад 450 дронів (оновлено)

Другу ніч поспіль ворожа столиця спить несолодко. 

Росію протягом 12 годин атакували понад 450 дронів (оновлено)
Фото: ASTRA

Москва у ніч на 19 серпня знову стала ціллю для ударних безпілотників. Мер ворожої столиці Сергій Собянін повідомив про щонайменше 20 нібито збитих дронів.

"Росавіація" обмежила роботу аеропортів не лише поблизу Москви, але й біля інших міст. Зокрема у Ярославлі тамтешній губернатор розповів про перебої з рейсами на летовищі, а також перекриття руху наземного транспорту в московському напрямку. 

Вранці російське міністерство оборони заявило про збиття понад 400 дронів, які атакували різні регіони Росії. З 20:00 до 8 ранку, згідно з цією заявою, збили 453 українських безпілотних літальних апарати літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Курської, Воронезької, Калузької, Владімірської, Нижегородської, Вологодської, Орловської, Тульскої, Липецької, Рязанської, Ярославської, Волгоградської, Ростовської, Саратовської, Самарської, Ульяновської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, окупованого Криму, Республіки Башкартостан і над акваторією Чорного моря.

Реклама

У Нижегородській області уламки впали на приватні будинки, також пошкоджені авто і скління багатоповерхівки. Одна людина поранена в Уфі, є ушкодження і у Владімірі. 

Напередодні загальна кількість БПЛА, які атакували Москву, перевищила 600. Без електроенергії залишились тисячі користувачів та десятки об'єктів. Через невдалу роботу російської протиповітряної оборони були пошкоджені житлові будинки.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies