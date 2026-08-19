Росію протягом 12 годин атакували понад 450 дронів (оновлено)

Москва у ніч на 19 серпня знову стала ціллю для ударних безпілотників. Мер ворожої столиці Сергій Собянін повідомив про щонайменше 20 нібито збитих дронів.

"Росавіація" обмежила роботу аеропортів не лише поблизу Москви, але й біля інших міст. Зокрема у Ярославлі тамтешній губернатор розповів про перебої з рейсами на летовищі, а також перекриття руху наземного транспорту в московському напрямку.

Вранці російське міністерство оборони заявило про збиття понад 400 дронів, які атакували різні регіони Росії. З 20:00 до 8 ранку, згідно з цією заявою, збили 453 українських безпілотних літальних апарати літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Курської, Воронезької, Калузької, Владімірської, Нижегородської, Вологодської, Орловської, Тульскої, Липецької, Рязанської, Ярославської, Волгоградської, Ростовської, Саратовської, Самарської, Ульяновської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, окупованого Криму, Республіки Башкартостан і над акваторією Чорного моря.

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У Нижегородській області уламки впали на приватні будинки, також пошкоджені авто і скління багатоповерхівки. Одна людина поранена в Уфі, є ушкодження і у Владімірі.

Напередодні загальна кількість БПЛА, які атакували Москву, перевищила 600. Без електроенергії залишились тисячі користувачів та десятки об'єктів. Через невдалу роботу російської протиповітряної оборони були пошкоджені житлові будинки.