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Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні вже близько 1 471 160 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1190 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 1 471 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 19.08.26

  • особового складу / personnel – близько 1 471 160 (+1 190) осіб / persons
  • танків / tanks – 12 276 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 25 162 (+0) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 48 205 (+50) од.
  • РСЗВ / MLRS – 2 043 (+3) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 577 (+0) од.
  • літаків / aircraft – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси / ground robotic systems – 2 311 (+19) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 469 197 (+1 738) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 5 010 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 35 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 136 318 (+427) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 4 548 (+1) од.

Дані уточнюються 

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