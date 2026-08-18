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19 серпня в частині областей прогнозують короткочасні дощі та грози

Середня температура повітря вдень буде на позначці +26°.

19 серпня в частині областей прогнозують короткочасні дощі та грози
Прогноз погоди на 19 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Fаcebook

В середу, 19 серпня, в більшості областей України буде нестійка погода через коливання атмосферного тиску та вологості повітря. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

 Вночі у більшості північних, центральних і південних областей, вдень на сході та південному-сході країни місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

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Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 9-14°, на півдні та південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на крайньому сході країни до 30°.

На Київщині та в Києві вночі місцями короткочасний дощ та гроза, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 9-14°, вдень 21-26°; у Києві вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Також до 20 серпня в Україні, крім Волинської, Львівської та Закарпатської областей зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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