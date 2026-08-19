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Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя: загинула людина

Через атаку пошкоджений багатоквартирний будинок.

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя: загинула людина
Запоріжжя було атаковано дронами
Фото: ДСНС України Facebook

18 серпня ввечері російські війська атакували безпілотниками Запоріжжя. Станом на ранок відомо, що загинула одна людина. Ще семеро поранені, повідомили в ДСНС.

Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Є ушкодження і на інших локаціях.

«За однією адресою зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів. За іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м», – розповіли рятувальники. 

Наслідки удару по Запоріжжю
Фото: ДСНС України Facebook
Наслідки удару по Запоріжжю

Запоріжжя зазнало удару
Фото: ДСНС України в Telegram
Запоріжжя зазнало удару

Ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.

  • У Комишуваській громаді Запорізької області російські військові атакували FPV-дроном комбайн, який ремонтували двоє працівників фермерського господарства. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один дістав поранення.
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