Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя: загинула людина

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18 серпня ввечері російські війська атакували безпілотниками Запоріжжя. Станом на ранок відомо, що загинула одна людина. Ще семеро поранені, повідомили в ДСНС.

Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Є ушкодження і на інших локаціях.

«За однією адресою зайнялося на другому поверсі хостелу на площі 50 кв. м. Рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів. За іншою адресою виникла пожежа в приміщенні меблевого магазину на площі 100 кв. м», – розповіли рятувальники.

Фото: ДСНС України Facebook Наслідки удару по Запоріжжю

Фото: ДСНС України в Telegram Запоріжжя зазнало удару

Ще за однією адресою пошкоджено скління та покрівлю двоповерхового багатоквартирного житлового будинку.