На Сумщині унаслідок обстрілів РФ постраждали три чоловіки

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Унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу постраждали троє цивільних жителів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Кириківській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення та травми отримали чоловіки віком 35, 41 та 27 років.

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Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 15 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Путивльській громаді знищено автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, господарчі споруди;

у Садівській громаді знищено житловий будинок;

у Ямпільській, Есманьській, Зноб-Новгородській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно; у Ямпільській, Середино-Будській, Шосткинській, Зноб-Новгородській громадах – об’єкти цивільної інфраструктури.

Через атаку російського FPV-дрона на Сумщині загинув співробітник "Укренерго". Дрон атакував цивільне авто.