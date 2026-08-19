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На Сумщині унаслідок обстрілів РФ постраждали три чоловіки

Протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 15 населених пунктах області.

На Сумщині унаслідок обстрілів РФ постраждали три чоловіки
Фото: unn.ua

Унаслідок ударів ворога на території Сумщини за добу постраждали троє цивільних жителів. 

Про це повідомили в Сумській ОВА.

У Кириківській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника поранення та травми отримали чоловіки віком 35, 41 та 27 років.

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Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Протягом доби російські війська здійснили понад 30 обстрілів по 15 населених пунктах в 11 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Путивльській громаді знищено автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
  • у Садівській громаді знищено житловий будинок;
  • у Ямпільській, Есманьській, Зноб-Новгородській громадах внаслідок обстрілів, завданих раніше, пошкоджено приватні домоволодіння, інше майно; у Ямпільській, Середино-Будській, Шосткинській, Зноб-Новгородській громадах – об’єкти цивільної інфраструктури.

Через атаку російського FPV-дрона на Сумщині загинув співробітник "Укренерго". Дрон атакував цивільне авто.

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