Російські атаки та негода спричинили нові знеструмлення: проблеми зі світлом одразу у кількох областях

Нові знеструмлення через обстріли – у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

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Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 19 серпня зафіксували нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили в Укренерго.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути споживачам електропостачання.

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Крім того, через грози та сильні пориви вітру на ранок повністю або частково залишилися без електропостачання 300 населених пунктів у шести областях: Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській.

Аварійні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Водночас споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на 09:30 19 серпня воно було на 9,5% меншим, ніж у цей самий час напередодні.

Причиною стало зниження температури повітря в усіх регіонах, а також ясна погода в більшості областей. Завдяки цьому побутові сонячні електростанції працюють ефективніше, що зменшує споживання електроенергії із загальної мережі.