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ВР підтримала повне збереження грошового забезпечення військових під час лікування

Закон також надає право захисникам вільно обирати протезиста чи клініку для протезування.

ВР підтримала повне збереження грошового забезпечення військових під час лікування
Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Верховна рада схвалила закон про гарантії лікування, реабілітації та якісного протезування для захисників України.

Про це повідомляє телеграм-канал парламенту.

За нього проголосували 308 народних депутатів.

Документ гарантуватиме повне збереження грошового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і звільнених із полону під час лікування в Україні та за кордоном. 

Крім того, закон передбачає безоплатне покращене харчування та надає право захисникам вільно обирати протезиста чи клініку для протезування.

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