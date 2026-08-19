ВР підтримала повне збереження грошового забезпечення військових під час лікування

Закон також надає право захисникам вільно обирати протезиста чи клініку для протезування.

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Верховна рада схвалила закон про гарантії лікування, реабілітації та якісного протезування для захисників України.

Про це повідомляє телеграм-канал парламенту.

За нього проголосували 308 народних депутатів.

Документ гарантуватиме повне збереження грошового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і звільнених із полону під час лікування в Україні та за кордоном.

Крім того, закон передбачає безоплатне покращене харчування та надає право захисникам вільно обирати протезиста чи клініку для протезування.