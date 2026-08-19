ВР підтримала повне збереження грошового забезпечення військових під час лікування

Верховна рада схвалила закон про гарантії лікування, реабілітації та якісного протезування для захисників України.
Про це повідомляє телеграм-канал парламенту.
За нього проголосували 308 народних депутатів.
Документ гарантуватиме повне збереження грошового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і звільнених із полону під час лікування в Україні та за кордоном.
Крім того, закон передбачає безоплатне покращене харчування та надає право захисникам вільно обирати протезиста чи клініку для протезування.
- У час війни в Україні проводять понад тридцять тисяч ампутацій на рік. Потреба в протезуванні серед поранених військових і цивільних зростає. Попри це, в Україні досі немає цілісного шляху людини від ампутації до повноцінного використання протеза. Детальніше про ситуацію читайте у нашому матеріалі “Рулетка на мільйони: чому одні українці після протезування повертаються до повноцінного життя, а інші ні”