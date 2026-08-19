Міністерка вважає, що потенціал і довгостроковий вплив українських оборонних технологій на технологічний бізнес значно ширший за поле бою

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Нова очільниця Міністерства цифрової трансформації Оксана Ферчук назвала чотири системні бар’єри, які, на її думку, обмежують розвиток Defense Tech галузі в Україні.

“Українські оборонні технології вже змінили хід війни. При цьому їх потенціал і довгостроковий вплив на технологічний бізнес значно ширший за поле бою”, – написала Ферчук на своїй сторінці у соцмережі threads.

Першим системним бар’єром міністерка назвала регуляторну рамку – на її думку, важливо “чіткіше розмежувати військове, dual-use та цивільне призначення технологій”. У цьому зацікавлені і компанії, і інвестори, вважає Ферчук.

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Другий бар’єр – власна компонентна база.

“Стимулювання виробництва українських комплектуючих та компонентів для самих комплектуючих. Це цікаво і українському DefTech і європейській спільноті”, – пояснила міністерка.

Третій, кадровий – людський капітал і R&D. На її думку, для розвитку сектору необхідні не лише розробники.

“Бракує продактів, проєктних менеджерів, закупівельників, технічних спеціалістів, інженерів. Це потребує освітніх програм перекваліфікації та відновлення науково-дослідної бази”, – написала Ферчук.

Четвертий бар’єр – масштабування – “український ринок має стати точкою росту, а не кінцевою точкою”. Так, за словами міністерки, наступники кроками мають стати приватні інвестиції, міжнародні ринки та капіталізація, експорт.