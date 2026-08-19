Нова очільниця Міністерства цифрової трансформації Оксана Ферчук назвала чотири системні бар’єри, які, на її думку, обмежують розвиток Defense Tech галузі в Україні.
“Українські оборонні технології вже змінили хід війни. При цьому їх потенціал і довгостроковий вплив на технологічний бізнес значно ширший за поле бою”, – написала Ферчук на своїй сторінці у соцмережі threads.
Першим системним бар’єром міністерка назвала регуляторну рамку – на її думку, важливо “чіткіше розмежувати військове, dual-use та цивільне призначення технологій”. У цьому зацікавлені і компанії, і інвестори, вважає Ферчук.
Другий бар’єр – власна компонентна база.
“Стимулювання виробництва українських комплектуючих та компонентів для самих комплектуючих. Це цікаво і українському DefTech і європейській спільноті”, – пояснила міністерка.
Третій, кадровий – людський капітал і R&D. На її думку, для розвитку сектору необхідні не лише розробники.
“Бракує продактів, проєктних менеджерів, закупівельників, технічних спеціалістів, інженерів. Це потребує освітніх програм перекваліфікації та відновлення науково-дослідної бази”, – написала Ферчук.
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Четвертий бар’єр – масштабування – “український ринок має стати точкою росту, а не кінцевою точкою”. Так, за словами міністерки, наступники кроками мають стати приватні інвестиції, міжнародні ринки та капіталізація, експорт.
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- Оксана Ферчук очолила міністерство 16 липня. До цього працювала заступницею міністра оборони з питань цифровізації, прийшовши в МОУ з командою Дениса Шмигаля.
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