Посол України при Святому Престолі вручив президентську нагороду "Золоте серце" громадському діячеві Алессандро Де Біязе

Він безпосередньо організував та допомагав із проведенням десятків заходів на підтримку України в різних містах.

Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш вручив відзнаку президента України "Золоте серце" італійському підприємцю і громадському діячеві Алессандро Де Біязе.

Про це Юраш повідомив у фейсбуці.

"Для мене було і великою честю, і надзвичайною приємністю вручити особливу відзнаку Президента України Володимира Зеленського «Золоте серце» щирому і завжди надійному другові України, великому приятелеві нашого Посольства, відомому пульєзцю, підприємцю і громадському діячеві Алессандро Де Біязе", - написав він.

Церемонія відбулася сьогодні у Посольство України при Святому Престолі і Мальтійському Ордені. На неї прибули також рідні Алессандро – дружина Євгенія та син Тимур.

"Лише від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну пан Де Біязе безпосередньо організував та допомагав із проведенням десятки заходів у різних містах регіону Пулья, зокрема у містах Барі, Ґравіна да Пулья, Альтамура. Особливу відомими стали кілька подій, які за його промоції і участі відбулися у Папській базиліці Святого Миколая міста Барі та катедральному соборі Барі Святого Сабіно", - наголосив Юраш.