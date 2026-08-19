Головне за ніч та ранок середи, 19 серпня: майже 240 боєзіткнень, атака дронів на Москву, операція "Форест Гамп"

Нічні повітряні атаки , 239 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, смертельна ДТП у Києві.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 239 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

27 атак здійснив ворог на Покровському напрямку.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1190 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні вже близько 1 471 160 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Після опівночі 19 серпня російські війська знову атакували Запоріжжя безпілотниками. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали шість людей. Одна людина загинула.

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, виникла пожежа.

У ніч на 19 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», 65 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» і дронами-імітаторами. Била з Курська, Орла і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 8:30 захисники знешкодили 56 дронів і дві «Бандеролі» на півночі, півдні і сході України. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – йдеться у повідомленні.

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Москва у ніч на 19 серпня знову стала ціллю для ударних безпілотників. Мер ворожої столиці Сергій Собянін повідомив про щонайменше 20 нібито збитих дронів.

"Росавіація" обмежила роботу аеропортів не лише поблизу Москви, але й біля інших міст. Зокрема у Ярославлі тамтешній губернатор розповів про перебої з рейсами на летовищі, а також перекриття руху наземного транспорту в московському напрямку.

Вранці російське міністерство оборони заявило про збиття понад 400 дронів, які атакували різні регіони Росії. З 20:00 до 8 ранку, згідно з цією заявою, збили 453 українських безпілотних літальних апарати літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Курської, Воронезької та інших регіонів. У Нижегородській області уламки впали на приватні будинки, також пошкоджені авто і скління багатоповерхівки. Одна людина поранена в Уфі, є ушкодження і у Владімірі.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки одноголосно підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, рішення підтримали всі 15 членів комітету.

Очікується, що вже сьогодні Верховна Рада розгляне питання призначення Хмари на посаду глави Міністерства оборони та проведе відповідне голосування.

НАБУ та САП 19 серпня повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що «діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб».

Імен фігурантів розслідування антикорупційні органи не назвали. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.

За інформацією джерел LB, слідчі дії Національного антикорбюро, про які воно повідомило сьогодні вранці, проводять у заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої. Також джерела LB підтвердили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ. Слідчі дії стосуються одразу кількох колишніх і нинішніх представників політсили: екснардепа, підозрюваного за іншою справою Максима Микитася і чинного парламентаря Вадима Столара.

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Згодом Бюро опублікувало уривки перехоплених розмов і зазначило, що спецоперацію назвали «Форест Гамп».

У Києві керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми.

У Національній поліції повідомили про двох загиблих жінок. Також є четверо постраждалих, один чоловік у важкому стані.

23-річного водія вже затримано. Правоохоронці перевірили керманича на приладі Драґер – він був тверезий.

Більше інформації – в новині.

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