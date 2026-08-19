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На Волині чоловіків незаконно переправляли через кордон: ціна – від 3 до 10 тисяч доларів

Прикордонники та правоохоронці виявили 8 випадків порушення закону.

На Волині чоловіків незаконно переправляли через кордон: ціна – від 3 до 10 тисяч доларів
Затримали організатора незаконного перевезення через кордон
Фото: ДПСУ

На Волині правоохоронці викрили чоловіка, який, за даними слідства, організовував незаконне переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За свої послуги він брав від $3 тисяч до понад $10 тисяч із людини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Прикордонники спільно з поліцейськими та прокуратурою встановили щонайменше вісім випадків незаконного переправлення, організованих протягом 2025-2026 років.

Для кожного з них чоловік використовував різні способи та схеми. До своєї діяльності він також залучав спільників, які доставляли "клієнтів" до прикордоння та брали участь у безпосередньому переправленні через кордон.

У всіх встановлених випадках чоловіків, яких намагалися незаконно вивезти з України, затримували прикордонники. Організатору повідомили про підозру. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

  • На Закарпатті затримали "ділків", які теж займались переправленням чоловіків закордон. Вартість "послуги" сягала 10 тисяч в американській валюті. Клієнтів шукали через соцмережі.
  • На Одещині у вантажівці виявили 10 чоловіків, замаскованих під меблями. За документами це були комплектуючі. Вартість незаконного переправлення становила від 10 до 14 тисяч доларів. Водія та його спільницю затримали.
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