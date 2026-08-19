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Україна повернула з російського полону 103 військових

Серед звільнених – захисники зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Україна повернула з російського полону 103 військових
Новий обмін полоненими
Фото: соцмережі Володимира Заленського

Сьогодні, 19 серпня, з російського полону повернулися 103 українські військовослужбовці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Серед звільнених – захисники зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

До України повернулися, зокрема, воїни, які брали участь в обороні Маріуполя, а також захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

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"Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", – написав Зеленський.

Глава держави вдячність українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також команді, яка працює над звільненням українців із російського полону.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що більшість із захисників мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодшому звільненому – 25 років, найстаршому – 59.

Після повернення всі військовослужбовці пройдуть медичний огляд, отримають допомогу для фізичної та психологічної реабілітації, а також передбачені державою виплати.

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

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