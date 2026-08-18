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У Латвії через кібератаку викрали дані 1,2 мільйона осіб

Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що за цією атакою може стояти інша держава.

У Латвії через кібератаку викрали дані 1,2 мільйона осіб
хакери
Фото: ANSA

Унаслідок масштабної кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху Латвії (CSDD) хакери здобули доступ до платіжних даних за останні 18 років, які охоплюють персональну інформацію 1,2 мільйона осіб. 

Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що за цією атакою може стояти інша держава, передає LSM.

Злочинці отримали доступ до персональних кодів і реєстраційних номерів підприємств, імен, прізвищ, сум і дат платежів, номерних знаків авто й адрес проживання покупців послуг. 

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Водночас у дирекції уточнили, що номери телефонів та електронні пошти витоку не зазнали. Щоб мінімізувати ризики, CSDD вже обмежила неавторизованим користувачам можливість шукати інформацію про авто за його державним номером. Окрім цього, фахівці відомства успішно заблокували ще одну спробу кібератаки.

Через надзвичайну подію прем'єр-міністр доручив оцінити відповідальність ради і правління CSDD, а також створив спеціальну робочу групу з усунення наслідків інциденту. Посадовці також перевірять та посилять захист усієї критичної інфраструктури країни.

Експерти з CERT.LV попереджають, що головною загрозою витоку є використання даних шахраями для створення переконливих пасток і атак через системи Smart-ID і eParaksts mobile. 

Латвійців закликають уважно перевіряти повідомлення, не переходити за підозрілими посиланнями і за жодних обставин не підтверджувати запити автентифікації, якщо вони самі їх не ініціювали. Окрім цього, усім постраждалим рекомендують змінити свій персональний код на випадкову комбінацію цифр у сервісі eParaksts.

Кібератака не зупинила щоденну роботу CSDD, і дирекція продовжує надавати послуги у звичайному режимі. Наразі відомство передало всі дані Інспекції захисту даних, а громадяни мають право подати офіційний запит до CSDD, щоб дізнатися, чи потрапили їхні персональні дані до рук хакерів.

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