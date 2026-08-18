Трамп посварився з журналісткою CNN і закликав її "замовкнути"

Конфлікт стався після її запитання про помічницю президента США Наталі Гарп.

Президент США Дональд Трамп нагримав на кореспондентку CNN Крістен Голмс, назвавши її "фальшивою журналісткою" і закликав "замовкнути".

По це повідомляє CNN і The Guardian.

Конфлікт стався після її запитання до Трампа про його близьку помічницю Наталі Гарп.

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Нещодавно сенатор-демократ Джон Оссофф заявив, що Трамп нібито не хоче виконувати свою роботу, а лише планує "побудувати бальну залу та подорожувати з Наталі (Гарп - ред.) на їхньому, здавалося б, беззахисному літаючому палаці, подарованому еміром Катару". Таким чином він натякнув на близькі стосунки президента США з його помічницею.

Голмс попросила Трампа прокоментувати ці звинувачення, однак сама потрапила під шквал критики.

"Тихо, тихо, тихо. Ви поводитеся дуже нешанобливо... Фейкові новини, ви - фейкові новини, ви - гучна та галаслива людина. Ви - фейкові новини. Замовкніть. Замовкніть. Ви - фальшива журналістка і повідомляєте фейкові новини", - сказав Трамп, реагуючи на звернення журналістки.

Згодом акаунт Білого дому в соціальних мережах опублікував відеозапис розмови Трампа з журналісткою та позначив Голмс тегом, назвавши її "ганебною, принизливою для її нібито професії".

"Ці мерзотниці - найгірші з найгірших", - йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Телеканал CNN став на захист своєї репортерки і назвав її "однією з найшанованіших і найдосвідченіших журналісток, які висвітлюють діяльність Білого дому".

Контекст

Відносини Трампа з впливовими американськими медіа ще з часів його минулої каденції залишалися складними. Зокрема, він продовжував звинувачувати ЗМІ в упередженості і замовних матеріалах. Так, під час першої прес-конференції Трампа, коли він публічно відмовив у питанні телеканалу CNN, звинувативши його в "підробці новин". Перед цим CNN заявив про звіт американської розвідки, в якому наведено докази збору Росією компромату на Трампа.

У 2025 році Білий дім запустив окремий розділ на офіційному сайті для критики "незручних" медіа.

Президент США також раніше казав "тихіше, свинка" репортерці видання Bloomberg та називав іншу співробітницю CNN корумпованою. Також трамп демонстративно залишав ефір програми на каналі NBC після того, як назвав модератора дурним.

У березні цього року Трамп нагрубив журналісту, який запитав його про російську допомогу Ірану у війні.