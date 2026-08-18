Азербайджан викликав посла Росії через заяви пропагандистів

У МЗС наголосили, що втручання у внутрішньополітичні процеси країни та заклики до фізичного насильства проти азербайджанського народу та керівництва є неприйнятними.

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова після заяв російських пропагандистів.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Під час зустрічі Євдокимову висловили "серйозну стурбованість і рішучий протест" у зв'язку з провокаційними, образливими заявами та погрозами у російських засобах масової інформації на адресу Азербайджану, народу та керівництва країни.

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Зокрема, в МЗС звернули увагу на програму "Чистота понимания", яка вийшла в ефір 13 серпня, відзначили "абсурдні твердження щодо внесення азербайджанського керівництва до російського списку терористів та екстремістів" в ефірі радіостанції Sputnik 7 серпня та провокаційні заяви проти керівництва Азербайджану, які пролунали 16 серпня на телеканалі "Спас".

"Було наголошено, що обговорення можливостей втручання у внутрішньополітичні процеси Азербайджану та заклики до фізичного насильства проти азербайджанського народу та керівництва є неприйнятними. Зазначалося, що, попри неодноразові заклики азербайджанської сторони припинити подібну діяльність та обговорення цього питання на різних політичних рівнях, продовження подібної риторики в ще більш різкій формі викликає серйозне занепокоєння", - йдеться в заяві МЗС.

Баку очікує від російської сторони термінових та ефективних заходів для припинення провокацій, погроз та агресивної риторики проти Азербайджану.

Раніше Генеральна прокуратура Азербайджану оголосила трьох російських пропагандистів у міжнародний розшук за заклики до тероризму.

У липні Азербайджан вручив послу Росії ноту протесту через удар по заправці SOCAR на Миколаївщині.