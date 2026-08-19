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Посол: Україна вже кілька місяців чекає від Польщі хоча б одного дозволу на проведення пошукових робіт

Запити української сторони блокуються через бюрократичні перепони. 

Посол: Україна вже кілька місяців чекає від Польщі хоча б одного дозволу на проведення пошукових робіт
посол України в Польщі Василь Боднар
Фото: скрин відео

Українська сторона вже кілька місяців не може отримати від Варшави навіть один дозвіл на проведення пошукових робіт.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у інтерв'ю RMF 24, передає «Європейська правда».

Боднар сказав, що домагається дозволу на ексгумаційні роботи у селищі Ласкув, де у 1944 році загинули цивільні українці від дій Армії Крайової і Селянських батальйонів. При цьому дипломат закликав польську спільноту не піддаватися маніпуляціям щодо нібито відмови Києва у видачі аналогічних дозволів для Польщі.

Посол підкреслив, що Україна систематично надає польській стороні необхідні погодження відповідно до звернень. Натомість запити української сторони блокуються через бюрократичні перепони. 

Торік Україна подала до Інституту національної пам’яті Польщі три заяви щодо пошуку загиблих співвітчизників. Початок розшукових робіт у Сагрині та Ласкуві цього року також підтримав голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

  • До речі, в липні Алфьоров заявив, що процедура отримання поляками дозволів на проведення ексгумацій залишків жертв Волинської трагедії буде максимально прискорена.
  • Наразі в Україні вже тривають ексгумації жертв Волинської трагедії в Острівках і Волі Островецькій. Наступні аналогічні роботи планують провести наступного року в Гуті Пеняцькій.
  • Минулого року українська сторона проводила розкопки в селі Юречкова у Підкарпатському воєводстві. Тоді фахівці намагалися знайти ймовірну могилу членів УПА, які загинули у березні 1947 року в бою з польськими військовими підрозділами. Під час тих розкопок дослідники зробили 19 пошукових траншей, проте поховань чи слідів могили так і не виявили.
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