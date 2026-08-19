Посол: Україна вже кілька місяців чекає від Польщі хоча б одного дозволу на проведення пошукових робіт

Українська сторона вже кілька місяців не може отримати від Варшави навіть один дозвіл на проведення пошукових робіт.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар у інтерв'ю RMF 24, передає «Європейська правда».

Боднар сказав, що домагається дозволу на ексгумаційні роботи у селищі Ласкув, де у 1944 році загинули цивільні українці від дій Армії Крайової і Селянських батальйонів. При цьому дипломат закликав польську спільноту не піддаватися маніпуляціям щодо нібито відмови Києва у видачі аналогічних дозволів для Польщі.

Посол підкреслив, що Україна систематично надає польській стороні необхідні погодження відповідно до звернень. Натомість запити української сторони блокуються через бюрократичні перепони.

Торік Україна подала до Інституту національної пам’яті Польщі три заяви щодо пошуку загиблих співвітчизників. Початок розшукових робіт у Сагрині та Ласкуві цього року також підтримав голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.