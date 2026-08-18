Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Die Zeit: На дроні біля українських літаків в Лейпцигу виявили ДНК, яка збігається з іншою справою
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
Лікар пише не для себе, а для прокурора? Що насправді змінюється в правилах госпіталізації в Україні за наказом № 1044
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

У Варшаві відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra, приурочений до Незалежності України

Виступи також заплановані у Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Гамбурзі та Дубліні.

CultHub
У Варшаві відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra, приурочений до Незалежності України
Виступи Ukrainian Freedom Orchestra також заплановані у Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Гамбурзі та Дубліні.
Фото: Kinga Karpati & Daniel Zarewicz / mincult.gov.ua

16 серпня у Великому театрі у Варшаві пройшов концерт Ukrainian Freedom Orchestra до 35-ї річниці Незалежності України, повідомляє Міністерство культури України.

Виступ відбувся під диригуванням засновниці оркестру Кері-Лінн Вілсон у рамках пʼятого міжнародного туру колективу – Invincible Tour 2026.

«Ukrainian Freedom Orchestra виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор, знайомить міжнародну публіку з українською музикою та гідно представляє її поруч із європейською класикою. Росія хоче знищити українську ідентичність та культуру. Підтримувати українську культуру зараз – це чинити опір російській агресії. Нехай кожен концерт Ukrainian Freedom Orchestra стане ще одним голосом на підтримку України, її свободи та її культури», – зазначила заступниця Міністра культури України Тетяна Філевська. 

Реклама

Концерти також заплановані в Лінкольн-центрі (Нью-Йорк), соборі Святого Павла (Лондон), Concertgebouw (Амстердамі), Elbphilharmonie (Гамбург) та National Concert Hall (Дублін). 

Під час концертів прозвучить новий твір, створений на замовлення оркестру, «Gloria» української композиторки Богдани Фроляк та «Матері Херсону» сучасного українського композитора Максима Коломійця, а також композиції європейських класиків: Джузеппе Верді (Італія), Густава Малера (Австрія), Людвіга ван Бетховена (Німеччина) та Йоганна Штрауса (Австрія).

«Росія руйнує – ми будуємо. Росія руйнує – ми творимо. І цим ми доводимо, що Україна робить вагомий внесок у світову культуру. Ваша присутність сьогодні разом із нами є ще одним свідченням того, що Україна не залишається сама в цій боротьбі. У ці складні часи ми особливо відчуваємо, наскільки важливою є культура, адже саме культура об’єднує, створює нові мости та допомагає краще зрозуміти, як сьогодні живе Україна», – наголосив Посол України в Польщі Василь Боднар.

Концерт відбувся під патронатом Першої леді України Олени Зеленської та Посольства України в Польщі, за підтримки Міністерства культури України та Міністерства культури і національної спадщини Польщі.

Про Ukrainian Freedom Orchestra:

  • заснований у 2022-му році за ініціативи канадсько-українською диригенткою Кері-Лінн Вілсон у співпраці з Метрополітен-оперою в Нью-Йорку та Польською національною оперою у Варшаві;
  • об’єднує українських музикантів, які залишити Україну через повномасштабне російське вторгнення, та виконавців, які продовжують професійну діяльність в Україні;
  • оркестр виступав у США, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Франції, Ірландії, Литві, Латвії та Румунії.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

Поділіться своєю історією з CultHub. З нами можна зв'язатися у соціальних мережах та через пошту: [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies