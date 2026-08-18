У Варшаві відбувся концерт Ukrainian Freedom Orchestra, приурочений до Незалежності України

16 серпня у Великому театрі у Варшаві пройшов концерт Ukrainian Freedom Orchestra до 35-ї річниці Незалежності України, повідомляє Міністерство культури України.

Виступ відбувся під диригуванням засновниці оркестру Кері-Лінн Вілсон у рамках пʼятого міжнародного туру колективу – Invincible Tour 2026.

«Ukrainian Freedom Orchestra виконує важливу місію – представляє Україну як культурний амбасадор, знайомить міжнародну публіку з українською музикою та гідно представляє її поруч із європейською класикою. Росія хоче знищити українську ідентичність та культуру. Підтримувати українську культуру зараз – це чинити опір російській агресії. Нехай кожен концерт Ukrainian Freedom Orchestra стане ще одним голосом на підтримку України, її свободи та її культури», – зазначила заступниця Міністра культури України Тетяна Філевська.

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Концерти також заплановані в Лінкольн-центрі (Нью-Йорк), соборі Святого Павла (Лондон), Concertgebouw (Амстердамі), Elbphilharmonie (Гамбург) та National Concert Hall (Дублін).

Під час концертів прозвучить новий твір, створений на замовлення оркестру, «Gloria» української композиторки Богдани Фроляк та «Матері Херсону» сучасного українського композитора Максима Коломійця, а також композиції європейських класиків: Джузеппе Верді (Італія), Густава Малера (Австрія), Людвіга ван Бетховена (Німеччина) та Йоганна Штрауса (Австрія).

«Росія руйнує – ми будуємо. Росія руйнує – ми творимо. І цим ми доводимо, що Україна робить вагомий внесок у світову культуру. Ваша присутність сьогодні разом із нами є ще одним свідченням того, що Україна не залишається сама в цій боротьбі. У ці складні часи ми особливо відчуваємо, наскільки важливою є культура, адже саме культура об’єднує, створює нові мости та допомагає краще зрозуміти, як сьогодні живе Україна», – наголосив Посол України в Польщі Василь Боднар.

Концерт відбувся під патронатом Першої леді України Олени Зеленської та Посольства України в Польщі, за підтримки Міністерства культури України та Міністерства культури і національної спадщини Польщі.

Про Ukrainian Freedom Orchestra: