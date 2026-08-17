МЗС: Україна висловила занепокоєння через участь фільму "DAU" у конкурсі Венеційського кінофестивалю

Міністерства культури та закордонних справ України висловили занепокоєння через включення фільму Іллі Хржановського "DAU" до основного конкурсу 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Стрічка змагатиметься за "Золотого лева".

Про це ідеться у спільній заяві міністерств.

В українських відомствах наголосили, що Венеційський кінофестиваль є однією з найвпливовіших культурних платформ світу, а його рішення мають значення для міжнародного сприйняття та легітимізації культурних проєктів.

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"Ми глибоко поважаємо кураторську незалежність фестивалю та його мистецьке рішення. Водночас культуру не можна розглядати у відриві від політики або оцінювати виключно за художніми критеріями", – йдеться у спільній заяві.

В українських міністерствах заявили, що Росія використовує культуру як інструмент державної політики та гібридної війни, зокрема для легітимізації пов’язаних із Кремлем осіб та просування російських наративів.

У заяві зазначається, що проєкт "DAU" фінансував російський бізнесмен Сергій Адоньєв, який перебуває під санкціями США та України та, за даними української сторони, має зв’язки з режимом Володимира Путіна.

Режисер фільму Ілля Хржановський раніше очолював культурний проєкт, профінансований пов’язаними з Кремлем російськими олігархами.

Окремо українська сторона звернула увагу на виконавця головної ролі Теодора Курентзиса. За даними міністерств, він отримав російське громадянство, надане Володимиром Путіним, а його музична діяльність підтримувалася російськими державними структурами та підсанкційними банками.

У заяві також наголошується, що "DAU" знімали в Харкові у 2008–2011 роках. Водночас, на думку українських відомств, місто у фільмі показане переважно крізь радянську оптику, без належного відображення його української історії та ідентичності.

"Особливо болісним є той факт, що фільм зняв режисер із держави-агресора, а місцем його зйомок стало місто, яке нині зазнає постійних російських ракетних, дронових та бомбових атак", – зазначили в міністерствах.

Україна закликала Венеційський кінофестиваль та міжнародну культурну спільноту враховувати контекст російської війни проти України та не сприймати підтримані Кремлем культурні проєкти як політично нейтральні.

Водночас у МКСК та МЗС наголосили, що не закликають до цензури культури чи митців, а виступають за належну перевірку походження фінансування та зв’язків учасників культурних проєктів.