Reuters: Туреччина готова шукати нафту і газ у Сирії

Туреччина готова співпрацювати із Сирією у пошуку та розвідці родовищ нафти й газу на сирійській території.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар під час спільної пресконференції в Дамаску з міністром енергетики Сирії Мохамедом аль-Баширом, повідомляє Reuters.

За словами Байрактара, державна нафтова компанія Туреччини TPAO та приватні компанії готові проводити сейсмічні дослідження і розвідувальне буріння як на шельфі, так і на суходолі Сирії.

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Туреччина має флот суден для глибоководного буріння. Наразі країна проводить розвідувальне буріння біля узбережжя Сомалі. Крім того, TPAO отримала ліцензію на пошук нафти на шельфі Лівії.

Водночас нафтовидобувна галузь Сирії залишається значно слабшою, ніж до початку війни. У 2025 році країна видобувала близько 35 тисяч барелів нафти на добу, тоді як до війни цей показник сягав приблизно 350 тисяч барелів.

Найбільше сирійське родовище Аль-Омар у провінції Дейр-ез-Зор наразі дає близько 5 тисяч барелів на добу. При цьому внутрішні потреби Сирії оцінюють у 120–150 тисяч барелів на добу.

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Після падіння режиму Башара Асада основним постачальником нафти до Сирії стала Росія. До зміни влади головним продавцем сирійцям була Іран, однак після падіння режиму Асада іранські поставки припинилися.

За даними Bloomberg, останніми тижнями Росія постачала до Сирії близько 40 тисяч барелів нафти на добу.