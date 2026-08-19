Ірині Мудрій повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід (доповнено)

Це підтвердив її адвокат та спростував інформацію про затримання Мудрої, яка раніше поширювалась в ЗМІ.

Ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід.

Про це заявив Суспільному її адвокат Артем Крикун-Труш. Він заперечив інформацію про її затримання й заявив, що захист поки вивчає матеріали справи, тому не коментує обґрунтованість підозри.

Адвокат також відмовився давати будь-які оцінки, пояснивши це тим, що спершу потрібно ознайомитися з матеріалами.

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Як пише Суспільне, Ірина Мудра також підтвердила, що в неї провели обшуки, повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід.

Вона заявила, що співпрацює зі слідством, а підозру та оприлюднені записи коментуватиме після ознайомлення з матеріалами справи.

Ексзаступниця голови ОП додала, що подала заяву про звільнення, щоб «захищати своє добре ім'я» самостійно.

Контекст

19 серпня Національне антикорбюро повідомило про проведення спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації у владі. За даними слідства, йдеться про легалізацію 150 млн гривень готівкою. Ці кошти були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

НАБУ не назвало прізвища, але можна припустити, що йдеться про Германа Галущенка. За інформацією слідчих, до складу організації, що легалізувала кошти, входили: заступник голови Офісу президента (за інформацією LB, Ірина Мудра), в якої провели слідчі дії, екснардеп, голова державного банку, голова наглядової ради державного банку, інші особи. Джерела LB повідомили, що йдеться про представників колишньої ОПЗЖ.

Слідчі дії стосуються одразу кількох колишніх і нинішніх представників політсили: Максима Микитася, який уже є підозрюваним в іншій справі, та чинного нардепа Вадима Столара.

За декілька годин після цього президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України.