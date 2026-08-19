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Поліція повідомила про підозру російському командиру, який наказав убити цивільного в Бучі

Окупанту загрожує довічне ув’язнення.

Поліція повідомила про підозру російському командиру, який наказав убити цивільного в Бучі
Підозрюваний російський військовий
Фото: Нацполіція

Слідчі встановили російського військового, який у березні 2022 року в Бучі на Київщині наказав підлеглому вбити затриманого цивільного чоловіка.

 Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, 5 березня 2022 року російський військовий разом з іншими військовослужбовцями РФ перебував на території приватного будинку у Бучі. Туди його підлеглі доставили цивільного чоловіка, якого затримали того самого дня.

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Командир віддав одному з російських військових наказ убити затриманого. Підлеглий застрелив бранця.

Поліцейські встановили особу командира. Ним виявився 47-річний уродженець селища Пісочне Вохомського району Костромської області РФ. На момент скоєння злочину він був командиром роти 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Слідчі Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили російському військовому про підозру. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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