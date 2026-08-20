Принц Гаррі вирішив повернутися до Британії зі Сполучених Штатів

Герцог та герцогиня Сассекські Гаррі та Меган вирішили переїхати зі Сполучених Штатів назад до Великої Британії, де проживатимуть у приватній резиденції за межами Лондона.

Як пише BBC, рішення принца Гаррі повернутися на батьківщину стало несподіванкою на тлі його напружених відносин з рештою родини. Молодший син суверена Чарльза ІІІ з 2020 року не виконує обов'язки члена королівської сім'ї.

Діти подружжя, семирічний Арчі та п'ятирічна Лілібет, восени розпочнуть навчання у британській школі. Король дізнався про повернення сина лише минулого вікенду і відреагував стримано позитивно, відзначивши можливість частіше бачитися з онуками.

Офіційний статус Гаррі та Меган не зазнає змін: вони, як і раніше, не будуть носити титули Королівських Високостей і з'являтися на заходах у ролі членів монаршої родини. Не планується і надання принцу державної охорони - одна з причин, чому після похорону Єлизавети ІІ у 2022 році Меган та діти жодного разу не приїздили у Британію та не бачилися з Чарльзом.

Подружжя все ж завітало разом на острови у липні, коли Гаррі займався промо-кампанією Ігор Нескорених. Тоді король отримав нагоду поспілкуватися з онуками вперше за чотири роки.