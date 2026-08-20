Голова польського уряду Дональд Туск різко розкритикував пропозицію щодо проведення референдуму про можливий вихід країни з Шенгенської зони.

Як пише Onet, ідея належить новій партії "Розвиток Плюс", яку після розриву з "Правом і справедливістю" очолив попередній польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Нові праві презентували свою програму міграційної політики, яка передбачає низку радикальних кроків. Йдеться про створення окремого міністерства міграції та асиміляції, заснування служби депортації мігрантів, а також проведення референдуму щодо призупинення чи навіть повного скасування дії Шенгенського договору у Польщі.

Туск заявив, що Моравецький "з'їхав з глузду", а жодного референдуму щодо Шенгену проводити не будуть, так само, які і наслідувати приклад Сполучених Штатів, створюючи каральний орган депортації. Прем'єр наголосив, що міграційна криза у Польщі "закінчилася рівно в той момент, як Матеуш Моравецький припинив бути головою уряду".