Ізраїль вдарив по поліцейській дільниці в Газі: відомо про 9 загиблих

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19 серпня Ізраїль завдав авіаудару по поліцейській дільниці в Газі. Загинуло дев'ять палестинців, п'ятнадцять людей отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Серед загиблих було вісім високопоставлених офіцерів, а також 13-річна дівчинка, яка перебувала поблизу під час нападу.

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Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по бойовиках ХАМАС, які, за їхніми словами, «діяли з цивільної поліцейської дільниці», щоб розпочати атаки проти їхніх військ.

Раніше, цього ж дня, в таборі біженців у центральній частині Гази внаслідок авіаудару Ізраїлю загинув один палестинець.

Ізраїльські військові заявили, що удар по таборі був спрямований проти бойовика ХАМАС.

Наприкінці липня Трамп оголосив, що ХАМАС прийняв дорожню карту, яка передбачала поетапне виведення палестинської бойової групи з експлуатації своєї зброї у міру виведення ізраїльських військових з Гази. Військові також припинили б свої операції на цій території.

Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відхилив цю дорожню карту, наполягаючи на тому, що війська виведуться лише після повного роззброєння ХАМАС.

ХАМАС вимагає від Ізраїлю дотримуватися режиму припинення вогню та вивести свої війська з Гази. Обидві сторони сперечаються щодо послідовності реалізації плану Трампа.

Ізраїль заявив, що його удари спрямовані на запобігання неминучим атакам бойовиків ХАМАС та Гази.

19 серпня представник ХАМАС заявив, що угруповання повідомило посередникам щодо припинення вогню, Єгипту, Катару та Туреччині, що якщо Ізраїль не припинить цілеспрямовані атаки, «це вплине на їхню позицію щодо угоди».

За даними органів охорони здоров'я Гази та ізраїльських військових, з моменту укладення угоди про припинення вогню минулого жовтня в Газі загинуло понад 1200 палестинців та чотири ізраїльські солдати.