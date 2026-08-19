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Наслідки атаки по Слов'янську 19 серпня 2026 року

19 серпня, близько 18:00, росіяни вдарили по Словʼянську на Донецької області із РСЗВ «Торнадо С». Є загиблий та троє постраждалих.

Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях на своїй сторінці у Fаcebook.

Зафіксовано влучання по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств.

Внаслідок атаки дістали поранення двоє жінок і чоловік. Їм надається медична допомога.

Відомо про загиблого 56-річного чоловіка.