19 серпня, близько 18:00, росіяни вдарили по Словʼянську на Донецької області із РСЗВ «Торнадо С». Є загиблий та троє постраждалих.
Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях на своїй сторінці у Fаcebook.
Зафіксовано влучання по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств.
Внаслідок атаки дістали поранення двоє жінок і чоловік. Їм надається медична допомога.
Відомо про загиблого 56-річного чоловіка.
- На Донеччині окупанти атакували автівку з родиною: троє людей поранені. Російські військові також завдали ударів по Дружківці та Слов’янську — поранені ще двоє цивільних.