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Окупанти вдарили по Слов'янську з РСЗВ: є загиблий та поранені

Пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств.

Окупанти вдарили по Слов'янську з РСЗВ: є загиблий та поранені
Наслідки атаки по Слов'янську 19 серпня 2026 року
Фото: Вадим Лях/Facebook

19 серпня, близько 18:00, росіяни вдарили по Словʼянську на Донецької області із РСЗВ «Торнадо С». Є загиблий та троє постраждалих.

Про це повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях на своїй сторінці у Fаcebook.

Зафіксовано влучання по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше 86 домогосподарств.

Внаслідок атаки дістали поранення двоє жінок і чоловік. Їм надається медична допомога.

Відомо про загиблого 56-річного чоловіка.

  • На Донеччині окупанти атакували автівку з родиною: троє людей поранені. Російські військові також завдали ударів по Дружківці та Слов’янську — поранені ще двоє цивільних.
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