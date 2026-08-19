СБУ затримала у Чернівцях двох іноземців, які на замовлення РФ планували підпалити електропідстанцію

Підозрювані облили бензином трансформатори та територію навколо них, після чого втекли. Їх затримали протягом доби.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

СБУ затримала у Чернівцях двох іноземців, які планували підпалити електропідстанцію

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на одному з енергетичних об’єктів міста. За даними слідства, вони діяли на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомила СБУ.

За даними розслідування, затримані – громадяни однієї з країн Близького Сходу. Російські спецслужби знайшли їх через соціальні мережі, де чоловіки шукали можливості "легкого" заробітку.

Реклама

За грошову винагороду вони погодилися підпалити електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців.

На початку серпня іноземці приїхали до Чернівців. Вони провели розвідку навколо енергооб’єкта, щоб визначити місця для прихованого проникнення на його територію.

Згодом чоловіки облили бензином трансформатори та територію навколо них, після чого здійснили підпал і втекли.

Співробітники СБУ встановили особи підозрюваних та протягом доби затримали їх у Чернівцях.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом іноземцям про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.