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У зоні активних бойових дій на Донеччині залишилося близько 11 тисяч цивільних

Дітей вдалося евакуювати.

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишилося близько 11 тисяч цивільних
евакуація жителів Донеччини
Фото: Донецька ОВА

У 19 громадах Донецької області, які перебувають у зоні активних бойових дій, наразі залишаються близько 11 тисяч цивільних, 

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає «Укрінформ».

За його словами, усіх дітей із цих територій уже евакуювали. Останніх двох вивезли 15 серпня із Миколаївки. 

Загалом на підконтрольній Україні території Донеччини зараз проживає приблизно 108 400 цивільних, серед яких близько 5 500 — діти.

В ОВА уточнили, що з початку серпня за межі регіону виїхали або були евакуйовані понад 9 400 людей, зокрема, 740 дітей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року підконтрольну територію Донеччини залишили понад 1,425 мільйона жителів, серед яких більш ніж 213 тисяч дітей.

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