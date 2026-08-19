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СЗРУ: росіянам пообіцяли життя до 150 років на тлі дефіциту лікарів і шестиденного робочого тижня

Водночас у Росії не можуть заповнити бюджетні місця в медичних вишах.

СЗРУ: росіянам пообіцяли життя до 150 років на тлі дефіциту лікарів і шестиденного робочого тижня
Ілюстративне фото: росіяни у Пскові
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

Російська влада продовжує обіцяти громадянам "світле майбутнє". Цього разу росіянам прогнозують збільшення тривалості життя до 150 років. Водночас у країні виникають проблеми із набором студентів до медичних вишів, а влада обговорює збільшення робочого навантаження.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Академік Геннадій Онищенко заявив, що в майбутньому розвиток сучасної медицини та вірусології нібито дозволить людям у Росії жити до 150 років.

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Водночас найближчі плани російської влади значно скромніші. Середню тривалість життя в країні планують збільшити до 78 років до 2030 року та до 81 року до 2036-го. Нині цей показник становить близько 73,7 року, а середня тривалість життя чоловіків – лише 67,5 року.

На цьому тлі в Росії знову обговорюють можливість запровадження шестиденного робочого тижня, цілодобової роботи підприємств та роботи у три зміни.

Водночас самі росіяни активно витрачають гроші за кордоном. За перше півріччя 2026 року вони витратили за межами Росії 23,3 мільярда доларів. Це рекордний показник за останні 11 років і на 14% більше, ніж за аналогічний період торік.

Проблеми виникають і в медичній освіті. На початку серпня провідні російські медичні університети не змогли заповнити частину бюджетних місць. Зокрема, у Московському державному медичному університеті імені Сєченова залишалися вакантними 198 місць, а в Російському національному дослідницькому медичному університеті імені Пирогова – 289.

Однією з причин називають умови навчання за державний кошт. Випускники мають відпрацювати за розподілом щонайменше п'ять років. На тлі мілітаризації Росії та залучення медичної системи до забезпечення потреб війни така перспектива може відлякувати молодь від професії.

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