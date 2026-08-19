​На Харківщині засудили жінку, яка виготовила вибухівку для теракту

Через неї загинули 15-річний хлопець і військовослужбовець Національної гвардії.

Харків’янку засудили до 12 років позбавлення волі за виготовлення саморобної вибухівки на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Унаслідок детонації пристрою загинули 15-річний хлопець і військовослужбовець Національної гвардії України.

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Суд встановив, що торік у січні жінка через Telegram сконтактувала з представником РФ і погодилася створити вибуховий пристрій. За інструкціями куратора вона придбала необхідні компоненти, обладнала вибухівку детонатором, металевими гайками для підсилення ураження і двома мобільними. Один телефон був для дистанційної детонації, а інший — для відеоспостереження й відстеження маршруту.

Готовий вибуховий пристрій харків’янка сховала у спортивну сумку і віддала 15-річному хлопцю, якого російські агенти також залучили до злочину. Підліток вдавав із себе кур'єра і відвіз «посилку» нацгвардійцю у село Чугуївського району. Під час зустрічі куратор дистанційно підірвав пристрій, внаслідок чого хлопець і військовослужбовець загинули на місці від отриманих травм.

Невдовзі жінка взялася за виготовлення другої вибухівки і вже зробила електродетонатор, проте правоохоронці затримали її торік 19 лютого. Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучили кухонні ваги зі слідами вибухових речовин, хімікати й засоби для вибуху.

Суд визнав жінку винною у пособництві у вчиненні терористичного акту зі смертельними наслідками, а також у незаконному виготовленні, зберіганні і передачі вибухових пристроїв.